Сергей Собянин: Каток на ВДНХ этой зимой посетили полмиллиона человек

Каток ВДНХ в этом сезоне снова стал центром зимнего отдыха. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Телеграм-канале. Он заявил о рекордных 500 тысячах посетителей на катке.

"В этот раз программа стала еще масштабнее. Прошло свыше 120 мероприятий: ледовые шоу, фестивали, спортивные мастер-классы. Впервые на катке установили трибуны для зрителей и ледовую арену для хоккея и лазертага", – говорится в сообщении.

По словам Собянина, Новый год на льду встретили более пяти тысяч гостей.

"В феврале и марте здесь организовали самый массовый благотворительный день, конькобежный фестиваль и масленичные гулянья", – добавил Собянин.

Ранее Собянин рассказал о реставрации павильона №35 "Главтабак" на ВДНХ. Утраченные элементы изготавливают заново.