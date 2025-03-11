Вооруженные силы Украины лишились всех танков, переданных им Швецией. Как сообщает Forbes, всего Стокгольм передавал Киеву десять боевых машин Stridsvagn 122.

Издание сообщает, что за два года упорных боев российские войска добились не менее 14 попаданий в 63-тонные четырехместные танки. Авторы предполагают, что все десять танков были повреждены, причем некоторые — более одного раза.

Также Вооруженные силы России уничтожили на юге Донецкой народной республики немецкий танк ВСУ Leopard. Ранее сообщалось, что удар по машине был нанесен в районе Бурлацкого.