Зеленский рассказал, когда на Украине пройдут президентские выборы

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек в мае прошлого года, тогда он отменил выборы, сославшись на военное положение в стране. Главе киевского режима часто задают вопрос, когда народу дадут возможность выбрать президента. Зеленский отвечает уклончиво.

По его словам, выборы на Украине пройдут после отмены военного положения. А оно будет снято только после завершения конфликта.

"Никто ничего откладывать не будет. Нам необходимо сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина", — заявил Зеленский порталу "Страна.ua".

Также глава киевского режима сообщил, что возможное введение на 30 дней режима прекращения огня с Россией Украина планирует использовать для разработки более широкого мирного соглашения.

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры США и Украины. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного режима прекращения огня.