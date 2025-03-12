Волочкова назвала цыганским табором семью жениха дочери: "Чужие для Ариши люди"

Анастасия Волочкова выдает единственную дочь замуж. Балерина готовит роскошный банкет в Санкт-Петербурге, а заодно ругается с мачехой Ариадны Еленой Николаевой.

Жена Игоря Вдовина, отца Ариадны, сообщила, что праздник, который организует Волочкова, не свадьба, а скромный банкет по случаю венчания молодоженов. Настоящее торжество будет в Москве, туда придут самые близкие жениха и невесты — родители, братья, сестры, друзья. А в Санкт-Петербурге будет не больше 20 человек, и ни отец невесты, ни папа с мамой жениха туда не поедут.

Эти слова задели Волочкову. "То, что эта тетя, не имеющая никакого отношения к моей дочери, называет себя мачехой, это же бред. Я же жива. Мачеха — это когда мать умирает у дочери", — заявила балерина.

Прошлась Анастасия и по родным ее будущего зятя. "Ариша мне сказала, что свадьба в Москве нужна только для проформы, это будет просто посиделка с чужими ей людьми. Там же цыганский табор целый — бабушки, братья, сестры, племянники. Ариша сказала, что ей нужно посидеть с ними для формальности", — призналась Анастасия.

При этом Волочкова подтвердила, что расписываться ее дочь и будущий зять будут в Москве. Но якобы это будет просто формальный поход в загс даже без нарядов и гостей, пишет VOICE.