Зеленский заявил о готовности Киева подписать соглашение по недрам

Киев готов подписать рамочное соглашение с Соединенными Штатами по редкоземельным металлам. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, добавив, что "нет никаких секретов за кулисами".

Ранее Зеленский высказался по поводу сроков президентских выборов на Украине. По его словам, голосование должно пройти после окончания конфликта с Россией, в соответствии с заранее подготовленным планом. По словам Зеленского, проведение выборов в стране возможно только после мирного соглашения и отмены военного положения.

Также украинский лидер заявил на пресс-конференции, что не может быть и речи об утрате Украиной территорий – это, по его словам, "главная красная линия". Зеленский надеется, что, если Россия не согласится на прекращение огня, то США "продемонстрируют то, о чем они говорили".