СМИ раскрыли условия России по прекращению огня на Украине

Президент России Владимир Путин намерен заключить мир на Украине на своих условиях. В качестве одного из ключевых условий для прекращения огня Москва может потребовать прекращения военной помощи Киеву, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство уточняет, что российская сторона пока не обсуждала с американскими коллегами достигнутые в Джидде договоренности с Украиной. Известно, что Москва не в полной мере согласна со всеми пунктами, Россия требует доработки условий прекращения огня.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем. Однако, как подчеркнул российский лидер, для такого решения необходимо, в первую очередь, устранение первопричин конфликта. Тогда гипотетическое прекращение огня может привести к полноценному мирному соглашению.