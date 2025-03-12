Виктор Сухоруков перенес экстренную операцию на сердце

Народный артист России находится в одной из столичных больниц. Он был госпитализирован 3 марта и в тот же день перенес операцию.

О произошедшем рассказал сам Виктор Иванович. Сухоруков не стал скрывать свою болезнь и огласил официальный диагноз: "Острый инфаркт миокарда. Оперирован 3 марта по поводу ишемической болезни сердца. Операция — коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения".

По словам звезды фильма "Брат", ничего не предвещало болезни, он чувствовал себя отлично, готовился к поездке в Саратов. "И весь февраль был у меня очень насыщенным — шесть городов по России, съемки в фильмах "Красавица в Петербурге". Нагрузки — сумасшедшие. И кто бы знал, что так случится…" — поделился Сухоруков.

Во время операции выяснилось, что это второй инфаркт у Виктора Ивановича. Первый он перенес на ногах, даже не поняв, что случилось. 73-летний актер рассказал, что сейчас чувствует себя нормально. Он поблагодарил хирургов за квалифицированную помощь.

"Грандиозные врачи, грандиозные! Уже у меня начался курс реабилитации. И поэтому пришлось приостановить все запланированные выступления в марте. Я себя хорошо чувствую. Аппетит хороший. На груди у меня бандаж", — цитирует Сухорукова "МК".