Американских экспертов восхитил "тихий гигант" российских войск

Американских экспертов восхитили уникальные преимущества, которые дает российским войскам самолет-разведчик Ту-214Р. Обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт назвал его "тихим гигантом", отметив, что самолет заказывало Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил России.

По данным эксперта, ВКС России сейчас эксплуатируют три самолета Ту-214Р. Эти разведчики считаются одними из самых современных изделий этого типа. Способность России вести эффективное наблюдение за противником продемонстрировало успешное применение самолета в Сирии и на Украине.

Как пишет Вайхерт, Ту-214Р получил комплекс МРК-411 с несколькими радиолокационными станциями. Также на борту - комплекс оптической разведки "Фракция". РЛС в активном режиме фиксирует цели на дальности в 250 километров. Кроме того, подчеркивается поистине выдающаяся возможность разведчика: установленный на борту георадар способен находить объекты, спрятанные под землей, под снегом или под листвой.