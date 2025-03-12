Финляндия отказалась отправлять военных на Украину

Финляндия не будет отправлять своих солдат на Украину. Об этом объявил премьер-министр Петтери Орпо.

Как отметил премьер, в Хельсинки опасаются, что финские военные могут подвергнутся "риску конфликта" с военнослужащими из соседней страны. "Мы готовы оказать помощь любым подходящим для нас способом, но мы не будем отправлять военнослужащих на Украину", — завил Орпо.

Между тем, агентство Ассошиэйтед Пресс утверждает, что ряд европейских стран под предводительством Британии и Франции тайно работает над планом отправки войск на Украину. Якобы это делается для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал предложения о вводе миротворцев на Украину попыткой спасти остатки киевского режима, пишет РИА Новости.