Российская система противовоздушной обороны сорвала новые попытки украинских националистов совершить теракты с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале в четверг, 13 марта, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских дронов.

При этом 30 БПЛА ликвидированы над территорией Брянской области, 25 устройств сбиты над Калужской областью, по шесть — над Курской и Воронежской областями, по пять аппаратов — над Ростовской и Белгородской областями.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что массированная атака дронов на Подмосковье, жертвами который стали три мирных жителя, являлась демонстрацией независимости Украины.

Министерство иностранных дел России подчеркивало, что обстрелы российских населенных пунктов и безжалостные убийства мирных жителей свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме неонацистского режима Владимира Зеленского.