Минобороны представило новых героев СВО

Минобороны России представило новых героев СВО.

Сержант Эдуард Васюков, прикрывая наступление передовых отрядов, средствами РЭБ подавил пять FPV-дронов противника. Неприятель лишился поддержки с воздуха, и наши штурмовики захватили опорник. Враг попытался контратаковать, однако расчет Васюкова не дал радикалам отбить утраченные рубежи и уничтожил еще 10 ударных беспилотников.

Младший сержант Игорь Воробьев, подобравшись к позициям ВСУ, забросал гранатами скрытую огневую точку боевиков. А после - прицельным огнем уничтожил два пулеметных расчета неприятеля. Когда противник бежал с поля боя, Игорь оказал помощь раненым товарищам и помог добраться до места эвакуации.