В марте к аэропортам Москвы запретят вызывать такси, если нет стоек для заказа

На территории московских аэропортов могут запретить вызывать такси. Разработан закон, согласно которому услуги по перевозке легковым такси должны оформляться только за специальными стойками.

Если в аэропорту не будет стоек для заказа, то вызвать машину не получится. Об этом говорится в постановлении правительства Подмосковья. Запрет вступит в силу до конца марта, пишет газета "Известия".

"Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в течение месяца со дня официального опубликования настоящего постановления разработать и утвердить требования к оборудованию и оформлению стойки заказа легкового такси на территории аэропорта в Московской области", — отмечается в документе.