Мишустин начал серию встреч с представителями думских фракций

Сегодня глава кабмина Михаил Мишустин в преддверии ежегодного отчета правительства перед нижней палатой парламента начал серию встреч с представителями думских фракций.

Первый разговор с партией "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Открытый диалог и совместная работа депутатов с министрами дают положительные результаты. Премьер поблагодарил представителей партии за шефство над семьями участников СВО и другие законотворческие решения, которые предлагали депутаты от "Справедливой России".

Ещё одна встреча - с партией "Новые люди". Глава кабмина поздравил представителей фракции с пятилетним юбилеем. Он отметил, что депутатам удаётся напрямую работать с деловым сообществом и отображать обратную связь и предложения российских бизнес-кругов в законодательных инициативах.