Какие запреты и ограничения ждут водителей электросамокатов в этом сезоне

С наступлением тёплой погоды во многих регионах страны уже стартовал сезон езды на так называемых средствах индивидуальной мобильности (СИМ). И сразу в сети стали появляться видео страшных аварий с участием электросамокатчиков. Для предотвращения подобных ДТП в ряде субъектов готовы ввести ограничения пользователям СИМ. А в Минтрансе хотят и вовсе изменить правила дорожного движения и тогда самокатчики будут нести ответственность, как и водители автомобилей.

Запись с камеры видеонаблюдения в Нижнем Новгороде. Два 15-летних подростка едут на самокате по пешеходному переходу. Не сумев вырулить, врезаются в 69-летную женщину. Она в больнице.

А это уже Великий Новгород. Тоже подросток 15 лет. Несется, не спешившись, по пешеходному переходу, да и еще в капюшоне! Как итог - парень на капоте легковушки, которая врезалась в припаркованный автомобиль. А водитель в шоке. В машине был видеорегистратор, и эти кадры доказывают - когда автомобиль подъезжал к разметке, на дороге еще никого не было. В Великом Новгороде в этом году ограничили скорость движения самокатов в местах с большим скоплением людей - в парках и на набережных.

А это еще одно ДТП на пешеходном переходе. Но уже в Волгоградской области. Под колесами автомобиля едва не оказалась 8-летняя девочка. От удара ее отбросило на газон. На кадрах видно, ребенок на самокате выезжает со двора по проезжей части. Справа от нее вдоль бордюра припаркованы автомобили, из-за которых водитель заметил ребенка в самый последний момент.

Дети на электросамокатах в этом сезоне - то, с чем будут, прежде всего, бороться в Санкт-Петербурге. "Это все-таки тяжелое средство, которое в общем-то оснащено электродвигателем. Мы начали проект по регистрации через региональный портал Госуслуг пользователей. Стартуем в этом году, надеюсь, реализуем такую же опцию, чтобы отсечь детей, которые не способны еще физически управлять этим средством до 18 лет. Чтобы исключать опасные ситуации на дорогах, когда дети там - один или два, или три человека - едут на одном самокате в городе, который в туристический сезон переполнен", - рассказал Михаил Казаков, заместитель председателя комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга.

Кстати, в Питере сезон кикшеринга в этом году начался достаточно рано. И те, кто к самокатам относится прохладно, уже предвкушают опасные встречи с лихачами.

Власти города в этом сезоне договорились с сервисами проката приостановить аренду в случае ухудшения погоды. Уже завтра они, скорее всего, будут заблокированы. На северную столицу надвигается снегопад и сильный ветер.

Еще одно нововведение. В Питере с этого сезона нельзя будет оставить самокат на многих центральных улицах, там, где узкие тротуары. На федеральном уровне к вопросу решили подойти глобально и приравнять электросамокатчиков к водителям транспортных средств.

"Те изменения в законодательстве, которые предлагает Минтранс, на мой взгляд, приведут к более стабильной ситуации. Приведут к ужесточению ответственности для тех лиц, которые управляют с нарушением правил дорожного движения, например, в стадии алкогольного опьянения, осуществляют выезд на дорогу со скоростью движения свыше 60 километров в час", - рассказал Михаил Захаров, автоюрист.

Более того, водитель электросамоката, попав в ДТП, уже не сможет безнаказанно покинуть место аварии. Сейчас же такая ситуация, говорят юристы, встречается достаточно часто.