USAID передумало посылать Киеву 75 миллионов долларов на энергетику

Фонд поддержки энергетики Украины не получит 75 миллионов долларов. Агентство США по международному развитию расторгло грантовое соглашение.

Как сказано в сообщении Энергетического сообщества, секретариат получил официальное уведомление от USAID двадцать седьмого февраля. Отмечается, что прекращение этого гранта сократит доступные средства для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины.

Ранее в госдепе США выяснили, что USAID тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% деятельности Агентства, передает РИА Новости.