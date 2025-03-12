В России подешевели огурцы и яйца

В первую неделю марта в России снизились в цене огурцы и куриные яйца. При чем овощи потеряли в цене больше 8%.

Как рассказали в Росстате, плодоовощная продукция за неделю в среднем подешевела на 0,5%. Отмечено снижение цен на рис – на 0,5%, мясо кур – на 0,2% и баранину – на 0,1%.

Но при этом картофель, помидоры и капуста чуть подорожали. Также на 0,9% выросли цены на рыбу мороженную. К подорожавшим продуктам в Росстате отнесли сметану, молоко, творог и пшеничную муку.

Почти не изменились цены на сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, пшено и печенье. Рост цен на эти продукты не превышает 0,1%, передает РИА Новости.