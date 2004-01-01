Еще один борец за идею, демократию и всяческий либерализм загремел на тюремную шконку. Михаил Саакашвили в тюремной больнице Тбилиси, как говорили в местах не столь отдаленных, "лепил горбатого" с ноября 2021 года и встретил приговор в гражданской клинике "Вивамед". В присутствии адвоката Бадрико Хламазашвили Саакашвили был признан виновным и приговорен к девяти годами лишения свободы.

Он всегда любил красивую жизнь и активно приобретал ценности, которые считал вполне себе европейскими. Деньги из госбюджета - миллионы долларов - шли на аренду яхт в Италии, оплату гостиниц, поварам, массажисткам, на те самые куртки и кашемировое пальто.

Великий реформатор Грузии, заброшенный на вершину власти цветным переворотом в 2004 году, развязал вооруженный конфликт с Россией в 2008-м, пытался съесть свой галстук. Отправился в Америку. Триумфом и лебединой песней для Михаила Николозовича стала деятельность на украинских просторах после госпереворота. На посту губернатора Одесской области Саакашвили боролся с коррупцией, укреплял правоохранительные органы.

Бойкий нрав не давал покоя бывшему президенту и губернатору. Душа его оживала только в буре протеста, он организовал малый Майдан, подружился с Зеленским. Но, что называется, быстро достал своих хозяев. В октябре 2021-го в грузовике с петрушкой Михаил Николозович прорвался на территорию родной своей Грузии. Где был благополучно арестован. С присущим ему артистизмом объявил голодовку и захворал. И приговор встретил в больнице.

Начинал с курток и пальто, купленных на украденные деньги. Закончил, вполне логично, на нарах.

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