Зеленский назвал атаку дронов на Подмосковье демонстрацией независимости

Массированную атаку дронов на Подмосковье, жертвами который стали три мирных жителя, прокомментировал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он назвал теракт демонстрацией независимости Украины.

"Я поясню, это ответ", — добавил Зеленский в беседе с агентством УНИАН.

Напомним, 11 марта Московская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Были сбиты 337 беспилотников, направлявшихся на российскую столицу. Очевидцы отмечают, что дроны целенаправленно летели в жилые районы, где нет и не было военных объектов.

Жертвами атаки стали три человека, пострадали 20 жителей Подмосковья, среди раненых трое детей. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.