ВСУ ударили дронами по четырем населенным пунктам в Белгородской области

Четыре населенных пункта Белгородской области стали целью беспилотников ВСУ вечером 12 марта. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В хуторе Церковный Белгородского района дрон атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство уничтожено. Еще один автомобиль атакован беспилотником в селе Теребрено Краснояружского района, написал губернатор в Telegram.

В селе Тишанка снаряд прилетел в здание социального объекта. Взрывом повреждена кровля и выбиты окна. Кроме того, дрон сдетонировал рядом с частным домом в селе Шведуновка. Повреждены забор, остекление дома и легковой автомобиль. Информация о последствиях атаки уточняется.