С территории Суджи эвакуировали более 60 мирных жителей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале сообщил об эвакуации 68 человек из города Суджи. Это было сделано благодаря усилиям военных и волонтеров.

"На данный момент 52 человека уже размещены в ПВР на территории региона, 16 человек забрали родственники! Людей сразу же осмотрели врачи скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф", - говорится в сообщении.

Хинштейн также рассказал, что на местах прямо сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что более 800 российских военных смогли прорваться в город Суджа, используя для этого пустую трубу газопровода. 12 марта стало известно, что пять населенных пунктов освобождены на курском направлении.