Продюсер рассказал, кто будет петь на свадьбе SHAMANа и Мизулиной

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) в минувшие выходные раскрыл свои отношения с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Оказалось, что они встречаются. В доказательство своих чувств влюбленные поцеловались на сцене при полном стадионе зрителей.

Новости о романе Ярослава и Екатерины восхитили их поклонников. В Сети теперь строят догадки о свадьбе знаменитостей. Высказался о возможном торжестве и популярный продюсер Сергей Дворцов. Он предположил, кто из знаменитостей мог бы выступить на свадьбе SHAMANа и Мизулиной.

"Однозначно Ярослава захотел бы поздравить песней Григорий Лепс. Я уверен, что Николай Расторгуев и группа "Любэ" посетят торжество обязательно. Возможно, там бы исполнили несколько хитов Денис Майданов и Полина Гагарина", — сообщил продюсер.

По его мнению, на торжестве были бы рады спеть все исполнители патриотических песен. А саму возможную свадьбу Дворцов назвал одним из главных событий года. Продюсера считает, что певец и общественный деятель могут объявить о женитьбе в ближайший месяц, ведь их отношения развиваются очень быстро, пишет "Абзац".