Причиной массового отравления в Екатеринбурге назвали норовирус

Управление Роспотребнадзора Свердловской области назвало причину массового отравления учащихся специализированного учебно-научного центра УрФУ в Екатеринбурге. Возбудителем заболевания острым гастроэнтеритом стал норовирус, сообщили в ведомстве.

Первоначально региональный минздрав сообщил о 31 заболевшем, в том числе об одном взрослом. 28 заразившихся госпитализированы. Позже число пострадавших возросло до 34. Свердловские следователи возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Питанием учащихся с 1 января занимается ООО "Общественное питание". Специалисты, обследовав пищеблок, нашли в его работе множество нарушений: производственные помещения, оборудование и инвентарь содержатся в неудовлетворительном санитарном состоянии. Также не соблюдаются условия хранения сырья и готовой продукции. Норовирус выявлен при обследовании персонала пищеблока у двух сотрудников.