Глава ФНЭБ Симонов: Рынок борется с санкциями и побеждает

На фоне налаживания контактов между Россией и США информационное агентство Bloomberg отмечает падение эффективности антироссийских санкций. Так, отгрузка из нашей страны нефти на танкерах резко увеличилась за последний месяц. Означает ли это, что мировой бизнес ожидает скорого смягчения санкционной политики? И почему киевский режим раз за разом предпринимает попытки атаковать нефтепроводы на российской территории?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Сами санкции не разрушаются. Они как действовали - так и действуют, их никто не останавливал, не прекращал, не снимал. И серьезных разговоров о возможности их снятия не ведется, пока что есть только сознательные утечки и сливы. Bloomberg же пишет о том, что санкции, которые были введены 10 января, наши нефтяные компании научились преодолевать. Наши оппоненты, которые сами десятилетиями говорили, что они рыночники, когда начали бороться с нашим нефтегазовым комплексом, уверили себя, что рынок можно разрушить административными методами. Нет, рынок борется с этим и побеждает", - отметил эксперт.

Полный комментарий Константина Симонова смотрите в видео