Владимир Зеленский до переговоров США и Украины в Саудовской Аравии не хотел мира. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Президент США считает, что сейчас появилась реальная возможность достичь мира. По его словам, сложнее всего было договориться с Киевом.

"Вы были здесь неделю назад, когда случились интересные вещи. Тут был кто-то, кто, казалось, не хочет мира. Теперь он согласился на мир. Посмотрим, что дальше", — рассказал Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Президент США отметил, что рассчитывает на разрешение конфликта после установления режима прекращения огня на Украине. "Мы все работаем, чтобы это закончилось. Это безумие из-за ничего", — заявил американский лидер.

Напомним, 28 февраля Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда глава киевского режима приехал в Вашингтон заключать сделку по совместной разработке украинских недр. Зеленский проявил неуважение и не стремился к миру, за что президент США выставил его вон, передает РИА Новости.