Трамп заявил об обсуждении с Киевом территориального вопроса

В рамках обсуждения урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, Вашингтон и Киев не просто говорят о прекращении огня. Обсуждается также множество деталей, в частности, отказ от определенных территорий, передает РИА Новости.

Днем ранее американский лидер заявил, что его переговоры с Владимиром Путиным запланированы на этой неделе. По словам Трампа, согласие российского президента на прекращение огня означает 75% пути к урегулированию украинского конфликта. В Кремле подтвердили, что Россия и Соединенные Штаты запланировали контакты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия, ожидая полной информации о встрече в Джидде.