Российские бомбардировщики несколько часов летали над Балтикой

Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря выполнили два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России. Их сопровождали экипажи самолетов Су-30см и Су-27 ВКС.

Как сообщили в Минобороны, продолжительность полета составила более 4 часов. На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождали истребители иностранных государств.

В военном ведомстве подчеркнули, что полеты проходили над нейтральными водами. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.