Изменявший Пинчук Чобанян не страдает в одиночестве: вот кто утешил Арая

Арай Чобанян и Ира Пинчук разводятся после того, как вскрылись измены бывшего участника "Дома-2". Жена выставила его из квартиры, а сама улетела на Мальдивы, где пыталась пережить разрыв в компании друзей.



Пинчук надеялась, что ее муж останется в одиночестве и подумает о своем поведении. Но оказалось, что Чобанян был не один, множество людей бросились утешать мужчину. На своей станице в соцсети Арай рассказал, что поклонники пишут слова поддержки, люди искренне желают ему вернуть семью.

"Они заходят, пишут мне в директ хорошие комментарии по поводу нашей семьи. Переживают. И им я всегда рад", — поделился Чобанян.

По словам Арая, есть и недоброжелатели, которые говорят гадости, но позитивных высказываний гораздо больше. "Люди, которые пишут добрый комментарий, они прям отличаются. Ты заходишь на страницу к ним и видишь, что у кого-то семья, у кого-то успешная работа. Даже не в финансах дело", — объяснил он.