Герасимов доложил Путину: планы Киева в Курской области провалились

Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова, который доложил о ходе уничтожения группировки противника в курском приграничье.

По словам Герасимова, планы Киева в Курской области провалились. При этом Украина намеревалась создать там плацдарм, сделать ситуацию разменной монетой. По словам начальника Генштаба вооруженных сил, группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

Герасимов также доложил Путину, что ВСУ понесли большие потери при освобождении российскими военными Малой Локни.