Путин поставил задачу перед военными в Курской области

Задача курской группировки ВС России – в кратчайшие сроки разгромить противника на этом направлении. Полностью освободить территорию Курской области, приказал президент России Владимир Путин.

Российский лидер потребовал полностью освободить территорию региона от противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия. Кадры совещания показал телеканал "Россия-24".

Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова, который доложил о ходе уничтожения группировки противника в курском приграничье.