Путин приехал в пункт управления курской группировкой в камуфляже

Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Верховный главнокомандующий был одет в военную форму.

На кадра с совещания видно, как президент России заслушивает доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова, сидя в камуфляже.

Герасимов доложил о ходе уничтожения группировки противника в курском приграничье. Он сообщил, что Украина хотела создать в Курской области плацдарм, сделать ситуацию разменной монетой. Но планы Киева провалились. По словам начальника Генштаба вооруженных сил, группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение, пишет РИА Новости.

Отметим, что еще в 2021 году пресс-секретарь президент Дмитрий Песков сообщал, что Путин не обязан носить военную форму. "Это не регламентировано, никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует", — говорил Песков.