Собянин поблагодарил работников ЖКХ за заботу о Москве

В столице в преддверии профессионального праздника работников жилищно-коммунального хозяйства чествовали тех, кто трудится в этой важной для города отрасли - а это более 600 тысяч человек, отметил в своем поздравлении в соцсетях мэр Сергей Собянин. Лучшим сотрудникам столичного ЖКХ вручили городские награды. Отметили также старожилов коммунальной сферы и трудовые династии.

Этим вечером - большой концерт для тех, благодаря кому столица вот уже много лет в топе лучших мегаполисов мира для жизни и работы. Город чествует специалистов жилищно-коммунального хозяйства в преддверии их профессионального праздника.

"Нам, наверное, трудно себе представить, что если бы остановились, то жизнь в городе была бы намного слабее. Не такая красивая, не такая жизнерадостная. Коллеги, вам спасибо за труд, спасибо за совместную работу, добрых и великих побед на благо нашей великой России!" – отметил Пётр Бирюков, заммэра в правительстве Москвы.

За бесперебойной подачей тепла, воды, света и газа в каждой московской квартире, за чистотой и комфортом в каждом доме и каждом дворе - их круглосуточный и подчас нелегкий труд. И этот труд не остается незамеченным. Больше полувека работе в своём районе посвятил Анатолий Васильевич Нефедьев. С 1970 года обслуживал московские лифты. Был электромехаником, прорабом-контролером, инженером по наладке и испытаниям. Ему и другим ветеранам труда сегодня особое внимание и благодарности.

Общий стаж работы трудовой династии Франчук вот-вот уже приблизится к сотне лет! В семействе все - и отцы, и дети - работают на столичном Мосводоканале. Говорят, и внуки хотят пойти по их стопам.

Работа в городском хозяйстве сегодня привлекает всё больше москвичей, и особенно - новое поколение, отметил сегодня в своем блоге Сергей Собянин. Мэр поздравил работников коммунальных служб, поблагодарил их за работу:

"В комплексе работают больше 600 тысяч профессионалов. Чистый город и тёплый дом, безопасные дороги и уютные скверы — их заслуга. В этом и есть секрет хорошей работы — интерес к своему делу и желание приносить пользу. Все, кто сегодня получил благодарности и звания, каждый, кто ранним утром и глубокой ночью ухаживает за нашим городом, — его герои. Спасибо вам!"

А всего распоряжением мэра Москвы почетных грамот и благодарственных писем были удостоены более 400 специалистов городских коммунальных служб и организаций.