Путин призвал относиться гуманно ко всем, оказавшимся в плену

Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Российский лидер заслушал доклад начальника Генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова.

Начальник Генштаба сообщил, что в Курской области Киев намеревался создать плацдарм, сделать ситуацию разменной монетой. Но благодаря действиям российских военных эти планы провалились. Группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение.

Украинские бойцы активно сдаются, так как видят бесперспективность ситуации. Российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.

Владимир Путин на это заметил, что к противникам, взятым в плен в Курской области, нужно относиться как к террористам. Президент также напомнил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными, пишет РИА Новости.

"Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно. Ко всем, кто оказался в наших руках", — подчеркнул при этом верховный главнокомандующий.