Sky News: курское послание Владимира Путина не останется незамеченным в Киеве или Вашингтоне

Курское послание Владимира Путина не останется незамеченным в Киеве или Вашингтоне. Об этом в среду, 12 марта, пишет Sky News.

Реакция зарубежных СМИ на прошедшее совещание по Курской области:

- Le Figaro: "Ситуация стала катастрофической" — украинские войска в Курске терпят поражение под натиском российской армии. Во время визита в Курск Путин приказывает своей армии полностью освободить российский регион от украинских войск;

- Reuters: Впервые с момента нападения Украины на Курскую область президент России Владимир Путин посетил этот регион;

- NDTV: Президент России Владимир Путин посетил центр управления, где выслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. В докладе сообщалось, что украинские войска в Курской области теперь окружены.