Футбольные фанаты забросали камнями полицейских в Буэнос-Айресе

Ожесточенными столкновениями с полицией с десятками пострадавших с обеих сторон завершились протесты пенсионеров в столице Аргентины.

Пожилые люди на площади перед Национальным конгрессом в Буэнос-Айресе требовали повышения пенсий и социальных пособий на фоне стремительной инфляции. Поддержать митингующих решили футбольные болельщики. Вскоре они начали сносить ограждения и атаковать стражей порядка. В полицию полетели бутылки и камни.

Фанаты подожгли патрульный автомобиль и мусорные баки, попытались возвести баррикады. Для разгона толпы силовики применили слезоточивый газ и водометы. Пострадали более 50 человек. Полицейский и фотограф поступили в больницу с огнестрельными ранениями. 150 участников беспорядков задержаны.