Чтобы избежать весенних паводков, сразу в нескольких регионах страны на реках начали подрывы льда.

На Оби и притоках работы ведет инженерно-саперное подразделение Новосибирского соединения РВСН. Специалисты рассчитали количество взрывчатки и расстояние между лунками, а затем заложили заряды с учетом толщины льда и площади подрыва.

Инженеры Новосибирского ракетного соединения не первый год проводят работы, которые позволяют избежать ледяных заторов на сибирских реках. Заодно идет обучение личного состава.