Сатурн признан победителем космической гонки

Обладателем самого большого числа спутников в Солнечной системе окончательно признан Сатурн.

Астрономы обнаружили сразу 128 новых объектов, которые вращаются вокруг планеты за пределами известных колец и в ретроградном направлении. Все они имеют неправильную форму и похожи на гигантские картофелины.

Впрочем, по космическим меркам их размер невелик - всего несколько километров в диаметре. Поэтому новые спутники и не были ранее известны науке. По мнению ученых, они являются обломками более крупных тел, захваченных гравитацией Сатурна около ста миллионов лет назад.

Теперь у "газового гиганта" 274 подтвержденных спутника. У его ближайшего конкурента Юпитера - всего 95.