Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Овны

Сегодня первое затмение года, для вас это повод пересмотреть свои привычки. Если давно хотели изменить питание или режим дня, сейчас самое время.

Тельцы

Чувствуете, что вдохновение затухает? Попробуйте избавиться от лишнего, навести порядок – освободить место для новых энергий и приятных событий.

Близнецы

Затмение выдвигает на первый план домашние темы. Если в семье накопились нерешенные вопросы, будьте готовы их обсудить - мирно и уважительно.

Раки

Информация, полученная сегодня, может многое прояснить, но важно проверять факты. В дороге возможны задержки, так что выходите из дома пораньше.

Львы

Представителям этого знака пора провести ревизию бюджета и избавиться от ненужных трат. Отложите задуманные покупки и сосредоточьтесь на реальных потребностях.

Девы

Полное Лунное затмение в вашем знаке - это мощная перезагрузка. Вы можете понять, что выросли из чего-то: старой роли, привычек или круга общения.

Весы

Затмение затронет вашу внутреннюю жизнь, напомнив о том, что давно пора отпустить. Хороший день для работы над собой, но не для резких решений.

Скорпионы

Друзья и соцсети принесут неожиданные новости или осознания. Может появиться желание пересмотреть круг общения, отписаться от лишних рассылок.

Стрельцы

Если что-то в карьере или бизнесе не устраивает, затмение покажет, что именно. Интуиция подскажет, как вам действовать, куда направить усилия.

Козероги

Хотите больше, чем имеете сейчас? Вероятно, вам пора сменить курс, попробовать что-то новое, но для этого нужно избавиться от старых ограничений.

Водолеи

Затмение в Деве акцентирует внимание на финансовых вопросах. Возможны неожиданные траты или необходимость пересмотреть свои статьи расходов.

Рыбы

В отношениях перемены: кто-то может войти в вашу жизнь, а кто-то уйти. Держитесь - возможны судьбоносные встречи или расставания.