Песков: Россия работает с продуманными вариантами мирного урегулирования

Российская сторона работает с продуманными вариантами проведения процесса мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля в интервью The Washington Post прокомментировал публикации журналистов о том, что Москва якобы хочет ослабить позиции США на переговорах по Украине, обострив отношения Вашингтона с другими странами. При этом Кремль якобы руководствуется рекомендациями неких аналитиков, имеющих отношение к ФСБ.

Песков подчеркнул, что Кремль "не знал о подобных рекомендациях", а также назвал их "крайне противоречивыми". Пресс-секретарь главы государства заявил, что "мы работаем с более продуманными вариантами".

Тем временем американские власти уверяют, что есть способ следить за соблюдением режима перемирия, если стороны конфликта на Украине на него согласятся. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что делать это можно было бы с помощью космических спутников.

При этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что для России приоритетом является защита мирного населения, поэтому Москва не может "идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей".