Асмус рассказала об отношениях с Янковским: "Цепко, без ума, под напряжением"

Кристина Асмус и Иван Янковский несколько лет назад оказались в центре скандала. Поводом послужил выход фильма "Текст", в котором актеры сыграли влюбленных. В ленте была весьма откровенная сцена. которая и стала камнем преткновения. Кристина и Иван так натурально сыграли, что многие зрители сочли, что между актерами и в жизни что-то есть. Некоторые и вовсе поговаривали, будто любовная сцена произошла на самом деле. Кульминацией стало то, что вскоре после премьеры фильма Кристина Асмус рассталась со своим мужем Гариком Харламовым.

И вот сейчас, спустя время, актриса опубликовала в своем официальном телеграм-канале фотографию, на которой запечатлена с Иваном Янковским. Она рассказала об их отношениях. В частности, актриса напомнила, что еще до "Текста" играла с артистом, причем не просто друзей.

"Наш театральный дуэт сложился аж восемь лет назад. До всяких там культовых "Текстов")) Сложился прочно и раскалено. Мы с Ваней играем мужа и жену в спектакле "Утиная охота". Цепко, без ума, под напряжением и на высоких скоростях. Играем крайне редко, попасть невозможно, билеты сметают чуть ли не за час", - сообщила Асмус.

Напомним, что в жизни Иван Янковский счастливо женат на актрисе Диане Пожарской. Они воспитывают сына. А Кристина Асмус встречается с продюсером Ильей Бурецом.