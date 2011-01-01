"Это страшное преступление": актриса Яна Поплавская рассказала о разводе

Когда-то Яну Поплавскую и Сергея Гинзбурга считали одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном кинематографе. Актриса и режиссер воспитывали сыновей Клима и Никиту. Однако в 2011 году Яна и Сергей развелись после 25 лет брака.

В новом интервью актриса призналась, что их брак давно дал трещину, однако они продолжали быть вместе ради детей, но постепенно Поплавская поняла, что это бесполезно.

"Я пыталась заниматься глупостью, думала, что так детям будет лучше. Но не учитывала, что они вырастут очень быстро и у них будут свои семьи. А жить с человеком, которого ты не любишь, с которым тебе некомфортно, — это страшное преступление против себя, потому что у нас очень короткая жизнь, и все-таки нужно прожить ее максимально счастливо", - рассказала актриса в программе "PROжизнь".

Ситуация усугублялась еще тем, что будучи в браке актриса влюбилась в радиоведущего Евгения Яковлева, который на 15 лет ее младше. Яна откровенно рассказала мужу об измене, однако после этого они еще пытались сохранить брак. Но потом все равно развелись. Правда, к тому моменту, как Яна и Сергей приняли это решение, Евгений уже женился на другой женщине. Поплавская призналась, что после развода осталась ни с чем, однако думала лишь о том, как "выжить".

Тем не менее, по словам актрисы, она не была одинока. У нее завязались отношения с одним итальянцем, и Яна даже планировала уехать к нему и жить на две страны. Однако Поплавская и Яковлев снова встретились. Они годами дружили, прежде чем их отношения переросли в роман.

"Семь лет мы проговорили с Женей по телефону. Я никого не уводила из семьи, в чем меня тоже пытаются обвинить. Я ненормальная, что ли? Не собиралась вообще за него замуж, честное слово... Но мы бесконечно говорили по телефону. Бесконечно. И в итоге прошло семь лет, мне позвонил Женя и сказал, что он развелся", - рассказала актриса.

В 2022 году Поплавская и Яковлев официально оформили отношения.