Финляндии следовало бы не забывать о том, что Финский залив не принадлежит какому-либо одному государству. Об этом напомнил в четверг, 13 марта, помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Политик заявил в интервью журналу "Национальная оборона", что соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств — такова справедливость, в том числе, и с исторической точки зрения.

Патрушев напомнил, что сама Финляндия на протяжении столетия входила в состав Российской империи, а сейчас финская территория становится плацдармом для потенциальной агрессии против России под эгидой НАТО.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что переговоры с Россией касаются не только Украины, но и архитектуры безопасности всей Европы, а потому быстрым этот процесс быть не может. Финский политик выступила за "длительный процесс, рассчитанный на несколько лет".

При этом аналитик финского института внешней политики Юсси Лассила предположил, что президент США Дональд Трамп может потребовать исключения Финляндии и Швеции из Североатлантического альянса ради налаживания хороших отношений с Москвой.