Собянин: Началось строительство тоннеля на участке МСД на пересечении с Бакинской улицей

На пересечении МСД с улицей Бакинской началось строительство нового тоннеля. Благодаря этому юг столицы станет еще доступнее. Протяженность нового тоннеля — почти 60 метров. Строить его будут открытым способом, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

Кроме того, на участке от Каспийской улицы до Павелецкого направления МЖД возведут пять эстакад-съездов. По словам мэра, благодаря реализации этих проектов повысится эффективность самого диаметра и улучшится транспортная доступность нескольких районов. Также станет более комфортным выход на трассу "Дон".