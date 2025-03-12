Москву накроют шторм и самый сильный дождь

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде на пятницу, 14 марта. Синоптик предупредил москвичей о сильном дожде и штормовом ветре. Его порывы могут достигать 18-23 метров в секунду.

Кроме того, он уточнил, что в Москве с вечера среды, 12 марта, зарядили дожди. Постепенно ослабевая, они продолжатся до середины ночи. Однако в пятницу, 14 марта, снова будут осадки. Это будет самый сильный дождь с начала весны, передает РИА Новости.

Тишковец обратил особое внимание на штормовой ветер. Он пояснил, что воздушный поток давит силой до 30-35 килограммов на метр площади, ломает ветви и сучья деревьев, клонит их к земле, задерживает движение пешеходов, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы.

К выходным, прогнозирует синоптик, ветер утихнет, но резко похолодает. Ночью на дорогах может даже образоваться гололедица.