Россиянам запретили сбивать дроны подручными средствами. МЧС выпустило памятку

МЧС России выпустило памятку о действиях при атаке беспилотников. В нем россиянам запретили сбивать дроны подручными средствами.

В рекомендациях ведомства говорится, что при обнаружении БПЛА нужно быстро покинуть опасную зону, чтобы не находиться в прямой видимости аппарата, — отойти на расстояние не менее 100 метров и укрыться в капитальном строении или за деревьями. Также нужно предупредить об опасности находящихся рядом людей и сообщить в экстренные службы.

В МЧС сообщили, что сбивать дроны подручными средствами нельзя. Как и пользоваться вблизи беспилотника радиоаппаратурой, мобильными телефонами, другими устройствами GPS.

При падении беспилотника также нельзя подходить к нему и трогать его.

МЧС выпустил рекомендации о действиях в случае атаки беспилотников после массированной атаки украинских дронов. В ночь на 11 марта над российскими регионами было сбито 343 дрона, из них 91 - над Московской областью. В результате атаки пострадали 18 человек, есть погибшие.