Украина на переговорах с США собирается хитрить и интриговать, чтобы выставить Россию виновницей продолжения боев и срыва мирного соглашения. Об этом рассказал осведомленный украинский источник.

По словам собеседника Bild, цель предводителя киевского режима Владимира Зеленского заключается в том, чтобы выставить Россию и конкретно ее президента Владимира Путина противниками мирного урегулирования, а самим и дальше получать поставки американского оружия и разведывательные данные.

Проблемы украинской армии на фронте принуждают Зеленского искать решение совместно с США, но не идти на максимальные уступки. В Киеве считают, что "если мы согласимся на часть сделки, а Россия, со своей стороны, откажется, это позволит обратить гнев Трампа против Путина".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский до переговоров Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии не хотел мирного урегулирования, однако "теперь он согласился на мир". Сам Зеленский заверил, что "если русские согласятся, молчание вступит в силу в тот же момент".

Однако бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон, комментируя возможность возобновления мирных переговоров предупредил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому "доверять нельзя", потому что "он жулик и подонок".