Предводитель киевского режима Владимир Зеленский потерпел неудачу с "курской авантюрой": попытка сделать захват российской территории своим козырем в переговорах провалилась. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

Как отмечает газета, одновременно с американо-украинскими переговорами в Джидде оборона Вооруженных сил Украины в Курской области "буквально рухнула". Российским бойцам удалось всего за несколько дней освободить сотни квадратных километров.

При этом журналисты напоминают, что Зеленский незадолго до этих событий называл Курскую область важным козырем с точки зрения возможной сделки с Россией.

Издание Spectator, в свою очередь, пишет, что поражение Вооруженных сил Украины в Курской области усилит позиции Москвы в переговорах и оставит Зеленского без "сомнительной карты, которую он надеялся разыграть, чтобы добиться ответного вывода российских войск с украинской территории".

12 марта президент России Владимир Путин лично провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил, что планы Киева в Курской области создать плацдарм и сделать ситуацию разменной монетой провалились.