Успенская похвасталась новым достижением дочери

Любовь Успенская в последнее время часто выходит на сцену с дочкой Татьяной Плаксиной. Они поют дуэтом. Вместе же позируют журналистам на красных дорожках. Кроме того, артистка регулярно публикует видео, как ее единственная наследница играет на фортепиано. А еще известно, что Татьяна пишет картины. Однако на этом таланты дочки Успенской не заканчиваются.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артистка опубликовала видео, на котором Татьяна Плаксина крутится вокруг шеста. Оказывается, наследница певицы освоила новое умение.

"Никогда не перестаю восхищаться человеческими возможностями. И в этом плане моя доченька меня огорчала, но больше восхищала. я пережила большое горе, но и большие радости потому, что она настолько трудолюбива и умеет посвящать все свое время хорошим делам: танцевать, петь, сочинять музыку и не бездельничать, как многие молодые люди, проводя свое время по клубам, тусовкам. Слава богу, что моя дочка другая, что она не похожа, хотя были большие сложности, которые мы давно уже пережили", - написала Успенская.

В Сети комментаторы неоднозначно отреагировали на ролик. Одни сочли, что Татьяне нужно больше заниматься, другие же рассыпались в комплиментах. Досталось от некоторых пользователей и самой Любови Успенской. Дескать, певица в подписи к видео не то похвалила, не то обругала дочь.

Напомним, что несколько лет назад Татьяна упала с велосипеда и получила серьезные травмы. Девушке пришлось перенести несколько операций, ей буквально собирали заново челюсть. За все хирургические вмешательства платила Успенская. Певица старалась сделать все, чтобы ее дочь снова стала красавицей. Но в итоге Татьяна пришла к журналистам и обвинила маму в жестоком обращении. А вскоре выяснилось, что у нее проблемы с наркотиками. Родственницы некоторое время не общались. Но потом Успенская смогла наладить отношения с дочерью, та прошла лечение в реабилитационном центре. Сейчас Татьяна живет с мамой.