Путину представили доклад о ситуации в Курской области. Главное

На совещание глава государства приехал в военной форме. Вместо модного "мультикама" на Владимире Путине – уставной общевойсковой костюм. И такие же шевроны. Сам факт того, что Верховный предпочел китель пиджаку, уже событие знаковое, отмечают многие эксперты. Это посыл всем, кто еще сомневается, – Путин намерен твердо следовать своему же принципу - "мочить террористов". И сегодня в курском приграничье эта задача приобретает особую актуальность.

Путин: Наша задача в ближайшее время – в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать в будущем и о создании зоны безопасности и до государственной границы.

Подразделения российских войск, которые участвуют в разгроме ВСУ, президент отметил поименно. Всего более 15 полков, бригад, дивизий, подразделений специального назначения и добровольческих отрядов. Бойцы, говорит Владимир Путин, действуют дерзко и эффективно, и благодарит офицеров генштаба и оперативного управления за успешную работу. Валерий Герасимов – по сути, главный ответственный за операцию против бандеровцев в Курской области - докладывает Верховному. 86% территории, захваченной ВСУ, уже вернули. И именно на Курщине российские войска "перемололи" самые боеспособные части врага.

Герасимов: За время боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тысяч военнослужащих. Это наиболее подготовленное и высокомобильное, высокомотивированное подразделение Вооруженных сил Украины и также формирование иностранных наемников.

Но это еще не все. Потери в технике колоссальные – продолжает доклад Герасимов. Сожжено и подбито 7 тысяч единиц техники, 391 танк, свыше 1000 артиллерийских орудий. Изначальный план Киева превратить Курскую область в стратегический плацдарм, оттянуть наши войска с Донбасса и использовать оккупированные территории в качестве разменной монеты в переговорах провален. Причем как организаторами этого безумного теракта, так и его исполнителями.

Герасимов: На долю относительно небольшого курского плацдарма ВСУ приходится порядка 19% потерь со всей зоны операции и более 40% личного состава, более 40% потерь в технике. Вот, если посчитать все за полгода, то 19% личный состав, 40% по технике приходится на это направление.

Зверства в духе карателей СС, устроенные в курских селах, убийства и расправы над мирными жителями Владимир Путин прямо называет терактами. И сразу дает понять – этих жестоких преступлений никто не простит.

Путин: Все люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Так их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России. И именно поэтому по статье "Терроризм" возбуждено против них уголовное дело Следственным комитетом Российской Федерации.

В Курской области сдались и были взяты в плен 430 боевиков. И отношение к ним должно быть таким, как установлено международными документами, делает особый акцент Верховный главнокомандующий. Но есть исключение.

Путин: Мы ко всем людям относимся и должны в будущем относиться гуманно, ко всем, кто оказался в наших руках, вместе с тем хочу напомнить и о том, что иностранные наемники не попадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.

До полного освобождения Курской области от современных украинских нацистов остается немного. А главное – никто не сомневается, что российская земля будет очищена от врага.

Путин: Прошу передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Очень рассчитываю на то, что все стоящие перед нашими подразделениями боевые задачи будут безусловно исполнены. И территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от противника.

Сегодня российские военные, от сержанта до генерала, делают все, чтобы уничтожить врага. И по последним данным, которые поступают с передовой, осталось освободить от бандеровцев не более семи населенных пунктов.