Десятки пострадавших, более сотни задержанных: о беспорядках в столице Аргентины

Митинги и протесты не утихают в Аргентине уже больше года – с начала правления президента-реформатора Хавьера Милея. Но таких ожесточенных боев в Буэнос-Айресе не было давно. На этот раз на площадь перед Национальным конгрессом вышло старшее поколение - требовать своевременной выплаты пенсий и повышения социальных дотаций на фоне не сбавляющей обороты инфляции.

Но мирный митинг продлился минут 20. Поддержать стариков пришли футбольные болельщики. И тут же появились усиленные подразделения полиции.

Кто начал первым, теперь уже трудно понять. В стражей порядка полетели палки, бутылки и камни. В пылу баталии смешалось всё: над головами митингующих появились флаги Палестины, на столбах – изображения Милея в виде Гитлера. Активисты начали возводить баррикады, поджигать мусорные баки и даже успели спалить патрульный автомобиль.

Максимально жестко вела себя и полиция. Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. По предварительным оценкам, пострадавших более 60. Причем с обеих сторон: досталось и пенсионерам, и футбольным фанатам, и правоохранителям, и журналистам. Полицейский и фотограф госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Задержаны 150 человек. Министр безопасности Аргентины уже пригрозила им 20-летними сроками – по новому закону против оргпреступности. Но на площади Конгресса сегодня снова собираются люди.