Пять человек погибли в результате пожара в незаконном хостеле в Благовещенске. Еще трое госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Накануне вечером огнем охватило административное здание на площади 180 квадратных метров. В тушении задействовали 40 спасателей и 11 единиц техники. Специалисты эвакуировали 10 человек.

Сейчас Следственный комитет и прокуратура выясняют обстоятельства инцидента. Уже известно, что собственник самовольно переоборудовал второй этаж под 11 жилых комнат. Никаких разрешений и согласований у него не было.